イランの最高指導者ハメイニ師の死亡後、実質的な軍事・安保の統括権を握ったアリ・ラリジャニ最高国家安全保障会議事務総長が、米国との対話の可能性を全面的に否定し、強硬な抗戦の意志を明言した。ラリジャニ氏は2日（現地時間）、自身のX（旧ツイッター）アカウントを通じて「我々は米国と交渉しない」と断言した。これは、最近オマーンの仲介でイランが米国と接触を試みているという一部のメディア報道を正面から一蹴したもの