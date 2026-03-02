週明け２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比１９．７１ポイント（０．４７％）高の４１８２．５９ポイントと続伸した。中国経済対策の期待感が相場を支える流れ。中国共産党の中央政治局が先週２月２７日に開いた会議では、より積極的な経済政策を打ち出す必要性が強調されている。また、中国では今週５日、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が開幕する。あわせて、国政助言機関の全国政治協