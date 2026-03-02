去年の都内の「落とし物」の件数が、過去最多となりました。現金はおよそ45億円にのぼっています。警視庁によりますと、去年1年間の「落とし物」の受理件数は、およそ450万件となり、統計が始まった1940年以来過去最多となりました。要因としてインバウンドの増加や、ワイヤレスイヤホンなど小型の電子機器を持つ人が増えたことが挙げられるということです。また持ち物を無くした「遺失物届」の受理件数は、およそ110万件でこちら