タレント・JOY（40）の妻でタレントのmai（36）が2日、自身のインスタグラムを更新。JOYと5歳娘のやりとりを映した動画を改めて公開した。【動画】5歳娘の“説教”、反省するJOY投稿で「この動画がすごく人気で『残してください！』ってDMがとんでもない数届いたので本投稿にも載せておきます笑」と紹介。「5歳の娘にしっかり怒られる40歳の旦那です」と説明を加え、「どさくさに紛れてJOYくんがはーちゃんのことも注意したら