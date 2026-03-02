アサヒビールは２日、主力ビール「スーパードライ」の体験拠点「ビアダイナースーパードライトウキョウ」を東京都墨田区にオープンした。ブランド初の常設店として「とにかくうまいスーパードライが飲める」をコンセプトに掲げ、１０月の酒税改正で減税される主力ビールの魅力をアピールする。アサヒは昨年９月のサイバー攻撃に伴うシステム障害の影響で一時出荷が大幅に滞った。新店舗は年間６万人の来店を目指しており、