木原官房長官は2日、イラン情勢をめぐる中東・ホルムズ海峡の封鎖は、現時点では、集団的自衛権を限定的に行使することが認められる「存立危機事態」には、「該当しない」との認識を示しました。アメリカとイスラエルがイランを攻撃したことを受け、事実上、ホルムズ海峡は封鎖された状態となっています。木原官房長官は先ほど、こうした状況について、現時点では▼集団的自衛権を限定的に行使することが認められる「存立危機事態