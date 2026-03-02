朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１９回大会に向けたオーディションの様子が２月２８日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、大阪の問題児喧嘩自慢、シェンロンが古着屋店員と大乱闘を繰り広げ、騒然となった。古着屋店員のマツケンを名乗る男性が登場。「影響力を持って金を稼ぎにきました」と宣言し、シェンロンか“叛逆の悪童”レオ