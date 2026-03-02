米ロックシンガーのエリック・マーチン（65）が5月14日、神戸・チキンジョージでライブを行う。2日、Xで発表した。「伝説の夜、再び！」と題し、「30年前、阪神淡路大震災へのチャリティー・ライブを行った同じ場所で、エリックと神戸の再会が実現する！」と説明。「特別公演"Acoustic BIG Night"決定！」とし、同所でのライブ開催を告知した。親日家でもあるエリックは、元米ハードロックバンド「Mr.BIG」のボーカリスト。同バン