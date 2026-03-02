有人機と協働して戦う予定の無人機アメリカ空軍は2026年2月24日、アンドゥリル・インダストリーズが開発中の協働戦闘機（CCA）である、YFQ-44Aによるキャプティブキャリー試験（弾薬搭載状態での飛行試験）の様子を公開しました。【画像】つ、ついにミサイルを!? これが、キャリー試験中のYFQ-44Aですこのテストは、有人戦闘機と協力して空戦などを行う無人機であるCCAの実用化に向けたもので、AIM-120「アムラーム」の訓練用