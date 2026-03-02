日本航空（JAL）は、国内線の事業構造を改革し、持続可能なネットワークを構築する。2025年度の財務・法人所得税前利益（EBIT）は150億円で、公的支援を除くとほぼゼロとなっている。収入構造の見直しで400億円、効率的事業運営で100億円、業界横断での取り組みにより100億円の利益を創出し、早期に利益率10％を達成するほか、2028年から30年度にEBIT600億円以上を目指す。2027年4月から燃油サーチャージを導入するほか、インバウ