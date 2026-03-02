NTTドコモは、パーソナルAIエージェント「SyncMe（シンクミー）」を発表し、パイロット版の提供を始めた。先行モニターが募集されている。 ホーム画面（左）、チャット画面（中央）、パーソナライズ機能「ワタシ診断」画面（右） “先回り”できるAI SyncMeは、ユーザーの意図や背景を理解し、AIが先回りして提案できるエージェント型サービス。ドコモ