頼れる守護神がチームを救った。現地３月１日に開催されたプレミアリーグ第28節で、ミケル・アルテタ監督が率いる首位のアーセナルは、チェルシーとホームで対戦。２−１で接戦を制し、１試合消化の少ない２位マンチェスター・シティとの勝点差５をキープした。22年ぶりのリーグ制覇を目指す名門は、21分にウィリアム・サリバの得点で先制後、45＋２分にオウンゴールでリードを手放す。しかし、66分にユリエン・ティンベルが