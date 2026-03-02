北海道・知床沖で起きた遊覧船沈没事故の裁判で、運航会社の社長・桂田精一被告の被告人質問が行われました。釧路地裁の前から法廷内の様子を伝えてもらいます。３月２日午前１０時から始まった裁判では、午前中、検察側が被害者家族の供述調書を読み上げました。夫を亡くした家族は、事故当時、夫と電話で会話をし、「いま船が沈みかけている。長い間世話になった。ありがとう」と会話をしたと振り返り、「罪を償ってほしい」と訴