今春は体調も万全で、積極的に練習に取り組めているというベッツ(C)Getty Images「こんなに調子が良かったのは久しぶりだ……。スイングの感覚も最高だし、頭もすごくクリア。ケージでの練習で悪い日は一度もない」ドジャースの名手ムーキー・ベッツは、これ以上にないほど順調な春を送っている。昨年の同時期には、体調不良を訴えて戦線離脱。なんとか東京遠征には参加したものの、カブスとの開幕シリーズを前に緊急帰国し、約1