ホテルニューアカオが運営する「Restaurant＆Sweets花の妖精」では、3月1日から、春季限定の新作パフェ2種の販売を開始した。高さ約30cm、グラスいっぱいに素材を何層にも重ねた圧巻のいちごパフェと、桜と抹茶、伊豆産不知火が織りなす和テイストの春パフェが登場する。クラシカルな雰囲気の店内からは、目の前に広がる相模灘の絶景を望むことができ、視覚と味覚で至福のひととき楽しめる。春の訪れを五感で味わう特別なひととき