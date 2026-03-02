森トラストは、大規模複合開発プロジェクト「東京ワールドゲート赤坂」において、新たなショップ＆レストランがオープンする。今回、4つの新業態を含む14店舗が加わることで、全18店舗の構成となる。「東京ワールドゲート赤坂」は、街区コンセプトに「Next Destination」を掲げ、従業員エンゲージメントの向上に資するオフィスフロアの整備と、国際水準のホテル・サービスレジデンスの展開を通じて、ビジネスと観光の両面から、国