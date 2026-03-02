ビーケージャパンホールディングスは、2月27日から、「スパイシーサルサ アボカドワッパー」「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー」「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」の3商品を期間限定で発売した。バーガーキングの人気商品「アボカドワッパー」の新作として、トマトのコクとにんにくの旨味に、6種のハーブ＆スパイスでほどよい辛さを加えた「特製サルサソース」使用の「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」の