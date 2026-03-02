「完全メシ ナーンドッグ」日清食品と日本ハムは、両社で共同開発した「完全メシ ナーンドッグ」を3月1日に発売する。日清食品が展開する「完全メシ」は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素（「日本人の食事摂取基準」(2020年版) において日本人が摂取すべき量が定められたすべての栄養素）とおいしさの完全なバランスを追求したブランド。日清食品の最新フードテクノロジー