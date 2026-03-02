「ボート記者コラム・仕事賭け事独り言」ここ数年、伸び型に特化する調整で、大暴れする選手が多くなったように思う。男子では菅章哉（徳島）、藤山翔大（大阪）などがトップ級、女子でも、元祖的な存在の高田ひかる（３１）＝三重・１１３期・Ａ１＝、堀之内紀代子（岡山）、最近では、田上凜（大阪）などが、その豪快なレースでファンを魅了している。２月のＧ１・東海地区選手権（とこなめ）では、伸び型のエンジンを