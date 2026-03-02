女優の飯島直子が2日、自身のインスタグラムを更新。先月29日に58歳の誕生日を迎えたことを伝えた。現在舞台「NUKIDO〜外から見るか 芯からみるか〜」に出演中の飯島。今月1日に東京公演を終え、7日からは福岡、愛知、大阪、石川での公演が控えている。この日は「アワアワとしていたらあっという間に日が過ぎてしまいました」と6日ぶりに更新し、「みんな元気？」と呼びかけた。そして「わたしごとでたいへん恐縮です