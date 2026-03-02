第57回現代女流書展の会場に到着された愛子さま＝2日午前、東京都中央区の日本橋高島屋（代表撮影）天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは2日、東京都中央区の日本橋高島屋で、第57回現代女流書展を鑑賞された。愛子さまが同展を訪れるのは初めて。現代を代表する女性書家の作品を約40分かけて見て回り「素晴らしい」と感想を述べた。説明者によると、余白の使い方や制作にかける時間などについて質問を重ねた。新年の「歌会始の儀