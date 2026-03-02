シニアが幸せになるために重要なことは何か。ソニー元常務取締役の郡山史郎さんは「自分の幸せを誰にも任せず、委ねず、自らの判断でつかみ取れる。これは定年したシニアのものすごく大きなアドバンテージだ」という――。※本稿は、郡山史郎『君の仕事は誰のため？90歳現役ビジネスマンが伝えたい「自分を活かす」働き方』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／YOSHIE HASEGAWA※写真はイメージです - 写