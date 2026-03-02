味はいいのに見た目が悪いために一般流通が少ない魚がある。ライターの大宮冬洋さんがそんな低利用魚を安く手に入れておいしく食べる方法を探った――。■見た目で損している「低利用魚」イラの真価中身は素晴らしいのに見た目が悪いので損をしている――。人間の話ではない。イラという魚だ。大きな頭、出っ張り気味の口と飛び出た犬歯、オレンジがかった赤色に帯状の黒い模様が入っている。見慣れない人はギョッとするはずで、丸