中古マンションを買う際に、気をつけるべきことは何か。中高年層の取材を長年続けているジャーナリストの若月澪子さんは「たとえば、築40〜50年が経過した『築古マンション』を購入する際には必ず検討すべき、価格以外の数字がある」という――。■爆アガリするマンション価格「住みたい街ランキング」の常連、吉祥寺駅から徒歩5分。管理良好、リノベ済み。誰が見ても「当たり物件」。しかし、そのマンションの“あの値”が「0.2」