ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第3話が2月25日に配信された。『ラブパワーキングダム2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○YOU「ヒリヒリするね」番組後半では、ついに男性1名・女性2名が脱落する運命の「2ndモテVOTE」の結果が発表された。男性メンバーの発表では、朝の「Pre 2ndモテVOTE」“0票”から巻き返しを図ったモデル・たいせいだったが、結果は無情にも最下位となり脱落が決定。女性陣を翻