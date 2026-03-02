歌手のジャイアント・ピンクとEXIDのヘリンが、亡き親友パク・ボラムさんの誕生日を迎え、変わらぬ深い友情を示した。ジャイアント・ピンクは3月1日、自身のSNSに「今日はボラムの誕生日。もう2年が経とうとしているね」という言葉とともに数枚の写真を投稿した。【注目】パク・ボラムさん、ようやく死因が明らかに続けて「元気にしている？お姉さんたちがまた来たよ！愛してるよ、パク・ボラム」と、故人へのあふれる想いと切ない