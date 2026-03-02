ボーイズグループBTOBのイ・ミンヒョク（HUTA）が、初のヨーロッパツアーを成功裏に終えた。イ・ミンヒョクは2月28日（現地時間）、イギリス・ロンドン公演をもって「2026 LEE MINHYUK(HUTA) EUROPE TOUR 'HOOK - WHO : KING'」を締めくくった。【写真】ミンヒョク＆TXT・スビンの“激似2SHOT”「HOOK - WHO : KING」は、イ・ミンヒョクが2022年にリリースしたソロアルバム『BOOM』以来、約3年2か月ぶりに開催したソロコンサートで