【モデルプレス＝2026/03/02】タレントの辻希美が3月1日、自身の公式ブログを更新。家族で釣りに行った様子を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「休日コーデまで可愛い」サングラス姿で第5子抱っこした釣りショット◆辻希美、家族との休日ショット披露辻は「今日は休みで天気が良かったから 釣りに行ってきました」と記し、休日の家族ショットを複数枚投稿。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこしピースサインをする辻の後ろに