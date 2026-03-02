「なぜ今、日本旅行なのか」との声が広がった。韓国スターが公開した動画が、思わぬ波紋を呼んでいる。【画像】日本の空港で…韓国女優「股の間まで調べられた」事の発端は2月28日、YouTubeチャンネル「チ・ソヨン ソン・ジェヒのベラリエ」に投稿された1本の動画だ。タイトルは「私、今日から自由夫人！！（日本旅行 with. ヤン・ミラお姉さん）」。女優のチ・ソヨンとヤン・ミラが、日本・高松へ旅行する様子が収められていた。