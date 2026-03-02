巨人は２日、４月の新年度から、球団事業本部に、野球振興を中心とした「新規事業担当」のポストを新設し、現・女子チーム監督の宮本和知氏（６２）＝スポーツ報知評論家＝を起用すると発表した。４月から「球団社長付アドバイザー兼事業本部新規事業担当」となる。宮本氏のプロ・アマ双方の人脈をいかして、野球界全体の連携の推進や読売グループ各社との新規事業の展開を図る。宮本氏は２１年１２月の巨人女子硬式野球チーム