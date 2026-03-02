◆ＷＢＣ強化試合オリックスー日本（２日・京セラドーム大阪）ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのドジャース・山本由伸（２７）が２日、京セラドームに到着し、球場入りした。ブルージェイズ・岡本和真内野手はチームバスと共にすでに球場入りしており、これで全３０選手が出そろった。１日の全体練習には参加なし。井端監督は「明日（２日）は全員がそろうので楽しみ」と、山本と岡本の完