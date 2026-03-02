歌舞伎俳優の片岡仁左衛門が２日、大阪市内で大阪松竹座さよなら公演「御名残四月大歌舞伎」（４月３日〜２６日）と、「御名残五月大歌舞伎」（５月２日〜２６日）に向け、取材会に出席した。今年５月末で閉館となる大阪松竹座。思いを聞かれると「松竹に育てられた人間として、松竹の歴史としても非常に寂しい。どういう形にしろ、もう一度道頓堀で歌舞伎を打てる劇場、芝居小屋というのを再建できるように頑張りたいと思って