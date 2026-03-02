江崎グリコは、３月４日の「世界肥満デー」を前に、働き世代の”動いていない時間（安静時）”の健康意識に関する調査を実施し、２日に結果を公式サイトで発表した（２９〜４０歳の男女＝運動習慣のある人・ない人２００人ずつ対象）。体のエネルギー消費の理解度に関する質問では、「体が２４時間エネルギーを消費している」と理解している人は１７.０％という結果に。動いていない時間も消費される「安静時エネルギー消費