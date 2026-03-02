千鳥饅頭（まんじゅう）を扱う福岡県飯塚市の菓子製造会社「千鳥屋本家」が、民事再生法の適用を申請したことが分かりました。親族の会社の支援を受け、営業は継続するということです。 福岡地方裁判所に民事再生法の適用を申請したことが分かったのは、福岡県飯塚市の菓子製造会社、千鳥屋本家とそのグループ会社の合わせて4社です。東京商工リサーチなどによりますと、千鳥屋本家は千鳥饅頭のほか、チロリアンか