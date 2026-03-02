◆ＷＢＣ強化試合オリックスー日本（２日・京セラドーム大阪）ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２日、侍ジャパンのメンバーと京セラドームに姿を見せた。１日の全体練習には参加なし。井端監督は「明日（２日）は全員がそろうので楽しみ」と、岡本と山本の完全合流を心待ちにしていた。練習後に大谷がインスタグラムに投稿した写真の決起集会に