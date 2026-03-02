大相撲春場所（３月８日・エディオンアリーナ大阪）に向けた時津風一門連合稽古が２日、大阪・堺市にある音羽山部屋で行われた。関脇・霧島（音羽山）が大関・安青錦（安治川）らと１７番。鋭い攻めで安青錦を寄り切る場面もあった。「最後の大関との三番稽古は良い稽古だった」と汗をぬぐった。関取最多の１７番とったことには「２０番くらいとらないと、とった感じがしない」と物足りなさを感じていた。元大関として安青錦に