サッカーの明治・安田J2・J3「百年構想リーグ」で、モンテディオ山形は1日、J3のSC相模原と対戦。2対1で敗れ、今シーズン初黒星を喫しました。開幕から3試合負け無しの白のユニフォームモンテディオ。アウェー相模原との試合は前半12分。クロスボールをヘディングで合わせられ先制点を許します。追いつきたいモンテディオは、後半3分。野嶽のパスを受けた気田がドリブルで持ち上がり左足でシ