衆議院の議員定数削減をめぐり、日本維新の会の中司幹事長はきょう、1年以内に結論が出なかった場合は「比例代表のみを自動的に削減する」とした法案の提出に向けて、党内調整を進めていると明らかにしました。自民・維新の与党は、衆議院の議員定数について「1割を目標に」削減し、1年以内に結論が出なかった場合は、小選挙区と比例代表、合わせて45を自動的に削減するなどとした法案を去年の臨時国会で提出していましたが、衆議