気象台は、午後4時15分に、暴風警報を佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町などに発表 2日16:15時点壱岐・対馬の海上では3日昼前まで、北部、五島の海上では2日夜遅くから3日朝まで、暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予