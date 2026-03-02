重さ1キロの金地金地金大手の田中貴金属工業は2日午後、金の店頭販売価格を1グラム当たり3万305円に設定した。前週末の午前9時半時点と比較して1571円上昇し、最高値を約1カ月ぶりに更新した。米国とイスラエルによるイラン攻撃で地政学リスクが高まり、安全資産としての金の需要が強まった。「有事のドル買い」によって外国為替市場で円安ドル高が進み、ドル建ての国際価格を円換算して決まる国内価格が押し上げられた面もあ