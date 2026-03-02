アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬が続く中、高市総理大臣は国会でイランに対して「外交的解決を強く求める」と強調しました。高市総理「わが国としてはイランに対して、核兵器開発および周辺国への攻撃を含む地域を不安定化させる行動をやめるとともに交渉を含む外交的解決を強く求めるものです」高市総理は、「外交的解決」を強く求めた上で、「事態の早期沈静化に向け国際社会とも連携しながら引き続き必要なあらゆ