NHK「おかあさんといっしょ」の9代目うたのお兄さんとして知られる、歌手の杉田あきひろさんが3月2日、自身の公式Xで放射線性顎骨壊死の手術のため入院したことを報告しました。 【写真を見る】【 元うたのお兄さん・杉田あきひろ 】放射線性顎骨壊死で手術入院を報告「骨が頬に突き出して穴が開くという最悪の事態」を回避3月4日に顎の再建手術へ杉田さんは3年半前に中咽頭がんを患い、放射線治療により完治していま