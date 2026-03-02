愛知県小牧市のスクラップ工場で火事があり、現在も消火活動が続いています。【映像】火災現場の様子消防によりますと、午後2時半すぎ、小牧市三ツ渕で「会社のトラックが燃えている」と消防に通報がありました。消防車など7台が出動して現在も消火活動が行われています。スクラップ工場の資材置き場に置かれていた鉄くずが燃えていて、鎮火のメドはたっていないということです。この火事によるけが人や逃げ遅れの情報は入っ