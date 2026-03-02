2日昼ごろ、由利本荘市東鮎川の民家の敷地でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと2日午後0時ごろ、由利本荘市東鮎川字蒲田前の民家の敷地内にクマ1頭がいるのを、農作業をしていた由利本荘市の80代の男性が目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。警察は住民に注意を呼びかけています。