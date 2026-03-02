最安でも特に安全機能は抜かりなし2026年2月中旬、日産のミドルサイズミニバン「セレナ」のマイナーチェンジモデルが発売されました。このマイナーチェンジは2025年12月18日に発表され、より洗練されたエクステリアデザインと、Googleを搭載したことによる大幅な使い勝手の向上が特徴となっています。【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”日産の新型「8人乗りミニバン」です！（29枚）なかでも最も安価なエントリーモ