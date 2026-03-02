福岡県警小倉北署は2日、北九州市小倉北区片野4丁目1番付近の道路上で1日午後3時22分ごろ、通行中の小学生女児2人が見知らぬ男から「見てもらいたいものがある」「5分だけ」「家に来てくれないかな」などと声をかけられ、つきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50代、身長160くらい、黒色短髪、小肥、黒色フード付きジャンパー、青色ジーンズ、青色スニーカー着用。