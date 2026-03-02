〜 2026年2月の「円安」関連倒産動向 〜2026年2月の「円安」倒産は、5件（前年同月比58.3％減）で前年同月の12件から大幅に減少した。ただ、「円安」倒産は2022年7月から44カ月連続で発生した。負債総額は52億2,900万円（同92.8％減）で、大型倒産が発生した前年同月の1割以下にとどまった。2月の最大の倒産は、米子バイオマス発電合同会社（鳥取）の49億7,000万円。2月の負債の9割以上（構成比95.0％）を占めた。2月12日か