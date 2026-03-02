ピンゴルフジャパンから、開幕直前の国内女子ツアーレポートが届いた。「2026年シーズンの国内女子PING契約選手体制ならびに最新クラブセッティングを発表。国内女子ツアーを中心に17名の契約選手がPINGクラブとともに戦います」と、同社広報。その使用クラブは、オフを経て大きな変更があるのか？ まずは、17名のドライバーについて。【画像】昨年の年間女王・佐久間朱莉の最新の14本がコレ！ドライバーの人気1位タイが5人使用の