◇強化試合韓国3―3阪神（2026年3月2日京セラドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する韓国代表が2日、阪神との強化試合を行った。柳志荽（リュ・ジヒョン）監督（54）は投打両面で収穫を強調。大会本番に向けての仕上がりぶりに納得の表情を見せた。初回、阪神先発・才木に対し4安打を浴びせ、2点を先行。一時は逆転を許したが、2―3の5回1死、24年に韓国プロ野球で打率・347、38本塁打、40