買い物・散歩・ランチといったちょっとした外出の時に、「スマホや財布、飲み物だけ持ち運べればいい」「サッと気軽に出かけたい」と感じることはないだろうか。アウターやボトムスのポケットに荷物を入れるのも手ではあるが、かさばったり邪魔になったり、いまいちしっくりこない場合も少なくない。ミニマルスタイルで使いやすい荷物入れを探している時に見つけたのが、アウトドアブランド・チャムスの『ミニバナナショルダー』